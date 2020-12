Ceará perde para Botafogo no primeiro jogo das quartas da Série A2 do feminino

A equipe feminina do Ceará largou na frente, mas sofreu a virada e perdeu para o Botafogo por 2 a 1, neste domingo (13), no primeiro jogo das quartas da Série A2 do Brasileiro. O clube que avançar às semifinais garante vaga na 1ª divisão nacional. O tento alvinegro foi de Jady, enquanto Juliana e Vivan marcaram para as cariocas.

O duelo decisivo ocorre no próximo domingo (20), às 16h, com mando cearense - o palco da partida ainda não definido. As 'Meninas do Vozão' precisam de uma vitória por placar simples para levar o confronto aos pênaltis - dois ou mais gols classifica o time.

Na semifinal, o vencedor encara o Bahia. O tricolor baiano chegou ao mata-mata após eliminar o Fortaleza, conseguindo o acesso à Série A1.

O jogo

O Ceará iniciou a partida com postura agressiva, apesar de atuar fora de casa. No 4-3-3, o time tinha linhas altas e forte marcação a partir do círculo central.

A maior parte do confronto foi tomada por faltas duras, principalmente do Botafogo. Sem saída de bola, conseguiu levar perigo apenas na bola parada: sempre com boas defesas da goleira Mayara.

Melhor na partida e mais organizado, o Alvinegro de Porangabuçu terminou o primeiro tempo na frente. Em lançamento da defesa, Ray desviou para Jady dominar entre duas marcadoras e bater na saída de Rubi: 1 a 0.

Legenda: Ídolo do Ceará, Sérgio Alves é o técnico do plantel feminino do clube Foto: Mariana Sá / CBF

Na volta do intervalo, o time carioca voltou com ímpeto renovado. Investindo no lance aéreo, conseguiu o empate em escanteio aproveitado por Vivian, aos 24.

Com as 'Meninas do Vozão' acuadas, o Botafogo dominou as ações. Aos 36, Juliana escapou da marcação e recebeu livre para tocar na saída de Mayara: 2 a 1.

O técnico Sérgio Alves mexeu no plantel alvinegro e promoveu quatro substituições na reta final. A chance de igualar o placar foi aos 44, quando a zagueira Karen cabeceou cruzamento para fora. O Botafogo venceu no Engenhão e tem vantagem no mata-mata.