Ceará perde invencibilidade de 35 partidas na fase de grupo da Copa do Nordeste; veja sequência

A derrota do Ceará para o Ferroviário neste domingo (22), na estreia da Copa do Nordeste, quebrou a invencibilidade de 35 partidas sem derrotas na competição regional. O último revés havia acontecido em 2018, contra o Sampaio Corrêa, por 1 a 0.

Desde então, o Ceará havia entrado em campo em 35 oportunidades pela fase de grupo da Copa do Nordeste, somando 19 vitórias e 16 empates.

O revés diante do rival estadual também quebrou a sequência como visitante. Desde a partida contra o Sampaio Corrêa, o Ceará não sofria derrotas atuando fora de casa. No período, foram 22 partidas disputadas, com 11 vitórias e 11 empates.

Veja sequência do Ceará na fase de grupo da Copa do Nordeste (2018-2023)

Ceará 2 x 1 Sampaio Corrêa (4ª rodada da Copa do Nordeste de 2018)

CSA 1 x 1 Ceará (5ª rodada da Copa do Nordeste de 2018)

Ceará 6 x 0 (6ª rodada da Copa do Nordeste de 2018)

Ceará 5 x 0 Sampaio Corrêa (1ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

CRB 0 x 0 Ceará (2ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Ceará 2 x 1 Altos-PI (3ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Vitória 1 x 1 Ceará (4ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Sergipe 0 x 1 Ceará (5ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Ceará 1 x 1 Fortaleza (6ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Ceará 2 x 1 Santa Cruz (7ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Salgueiro 1 x 3 Ceará (8ª rodada da Copa do Nordeste de 2019)

Ceará 2 x 2 Freipaulistano (1ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

Fortaleza 1 x 1 Ceará (2ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

ABC-RN 0 x 0 Ceará (3ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

Ceará 2 x 2 Bahia (4ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

Ceará 2 x 2 Botafogo-PB (5ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

River-PI 0 x 4 Ceará (6ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

Ceará 2 x 1 Sport (7ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

CRB 1 x 2 Ceará (8ª rodada da Copa do Nordeste de 2020)

ABC-RN 1 x 1 Ceará (1ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Ceará 3 x 1 Vitória (2ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Altos-PI 0 x 0 Ceará (3ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Ceará 0 x 0 Fortaleza (4ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará (5ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Ceará 2 x 0 CSA (6ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Sport 0 x 4 Ceará (7ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Ceará 3 x 0 Salgueiro (8ª rodada da Copa do Nordeste de 2021)

Ceará 5 x 0 Globo-RN (1ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Sergipe 0 x 1 Ceará (2ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Fortaleza 1 x 1 Ceará (3ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Ceará 1 x 1 Sampaio Corrêa (4ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Ceará 0 x 0 Sport (5ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Atlético-BA 0 x 1 Ceará (6ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Ceará 2 x 0 CSA (7ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Campinense 0 x 1 Ceará (8ª rodada da Copa do Nordeste de 2022)

Ferroviário 3 x 0 Ceará (1ª rodada da Copa do Nordeste de 2023)