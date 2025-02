Ceará perde dois mandos de campo e vai pagar multa após briga de torcedores no PV; clube vai recorrer

O Ceará foi condenado pelas brigas entre torcedores do próprio clube ocorridas no Estádio Presidente Vargas, durante Clássico da Paz contra o Ferroviário. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (13), no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE). O time coral foi absolvido.

O Alvinegro foi punido com perda de dois jogos com mando de campo em competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol, além da multa de R$ 30 mil reais. A decisão do tribunal não foi unânime, e o clube vai recorrer.

As equipes foram denunciadas no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que detalha: “Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato."

Caso cumpra a punição, o Vovô deve jogar uma partida das semifinal e outra da final, caso se classifique, sem público.