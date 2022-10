Ceará pede mudança de jogo contra o Goiás para o Presidente Vargas (PV)

Após chegar à terceira derrota consecutiva na Série A contra o América-MG, neste sábado (1), o Ceará deve ter casa nova nas rodadas finais da Série A do Brasileiro. A diretoria alvinegra solicitou à CBF mudança do estádio da partida contra o Goiás, que ocorre nesta quarta-feira (5), às 19h.

O clube pediu em ofício que a partida saísse do Castelão e fosse disputada no estádio Presidente Vargas (PV), no bairro Gentilândia. O Diário do Nordeste confirmou a informação com a Federação Cearense de Futebol (FCF). O Alvinegro ainda não se pronunciou oficialmente.

Faltando apenas 9 jogos para o fim da Série A, o Vovô é o primeiro time fora da zona de rebaixamento (16º), com apenas 1 ponto de vantagem para a primeira equipe que integra o Z-4, o Cuiabá. São apenas 31 pontos conquistados e 6 vitórias somadas. Atualmente, o time cearense só supera o lanterna Juventude em número de triunfos.

Legenda: Ceará acumulou 3ª derrota seguida na Série A Foto: LC Moreira/SVM

Sequência final em casa

Dos 9 jogos restantes, apenas 4 acontecerão em solo cearense. Veja os confrontos:

Ceará x Goiás - 05/10 - 19h

Ceará x Cuiabá - 06/10 - 16h

Ceará x Fluminense - 31/10 - 20h

Ceará x Juventude - 13/11 - 16h

Não se sabe se o Vovô prosseguirá com o uso do Presidente Vargas pelos jogos restantes. O PV tem capacidade para cerca de 20 mil torcedores, mas o Alvinegro possui 51 mil sócios-torcedores, mais que o dobro da capacidade da arena esportiva.

O clube ainda não divulgou qual será a prioridade dos check-ins e se haverá algum tipo de vendas de ingressos avulsos.

