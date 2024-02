Ceará passa a ter zagueiro Yago e goleiro César como atletas em definitivo; veja detalhes

Dois jogadores da base do Ceará que estão agregados ao time profissional tiveram a modalidade de contrato modificada nesta semana e passaram a ser atletas do clube em definitivo. Tratam-se do zagueiro Yago e do goleiro César Augusto.

O primeiro foi comprado ainda no ano passado, por R$ 400 mil, mas o contrato de empréstimo junto ao Ibrachina-SP vigorou até segunda-feira (5), quando a rescisão saiu no BID. O novo vínculo do defensor, em definitivo, será regularizado nesta semana e terá duração até o fim de 2026. O Vovô tem 50% dos direitos econômicos do atleta.

Quanto ao goleiro César Augusto, o contrato definitivo entrou no BID nesta terça-feira (6) e ele passou a ser um ativo do clube. Quarta opção do técnico Vágner Mancini para a meta do Vovô, o arqueiro se tornou atleta do Ceará sem custos e o clube passa a ser dono de 40% dos direitos econômicos dele.

Yago e César Augusto foram destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024 e quando retornaram se juntaram imediatamente ao time principal. Yago estreou na partida contra a Juazeirense-BA, domingo (4), na estreia pela Copa do Nordeste, enquanto o goleiro ainda não fez nenhuma partida pelo time principal do Alvinegro.