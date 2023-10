Ceará parabeniza Fortaleza pelo aniversário de 105 anos; veja mensagem

Nesta quarta-feira (18), o Ceará parabenizou o rival Fortaleza pelo seu aniversário de 105 anos. A mensagem foi transmitida por meio das redes sociais e veio acompanhada de um "desejo de crescimento do futebol cearense".

Parabéns pelos 105 anos de história, @fortalezaec.



Que possamos continuar a contribuir para o crescimento do nosso futebol. — Ceará Sporting Club (@CearaSC) October 18, 2023

"Parabéns pelos 105 anos de história, @fortalezaec. Que possamos continuar a contribuir para o crescimento do nosso futebol", disse o Alvinegro de Porangabuçu.

MENSAGEM DA CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também parabenizou o Fortaleza pelos 105 anos de fundação. Em nota, a maior entidade do futebol nacional relembrou a história do clube cearense e ressaltou que o Leão do Pici pode ser o primeiro time nordestino a conquistar um título internacional.

"A Confederação Brasileira de Futebol parabeniza o Fortaleza Esporte Clube pelos seus 105 anos de história", diz trecho da nota.

A entidade relembra a fundação do clube, em 1918, por Alcides Santos. O Tricolor já conquistou 46 títulos do Campeonato Cearense é o maior campeão do estado. Além disso, ergueu as taças da Série B do Brasileiro de 2018 e da Copa do Nordeste (2019 e 2022).

"Atualmente, o Leão do Pici vive um dos períodos de maior importância de sua história no cenário nacional e internacional. Desde 2019, o clube disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e atingiu em 2021 sua melhor campanha na competição, com o quarto lugar, posição que garantiu a inédita participação do Fortaleza na CONMEBOL Libertadores no ano seguinte. Nesse mesmo ano, o clube alcançou a semifinal da Copa do Brasil", diz outro trecho da nota.