Ceará oficializa saída de Eduardo; clube retorna ao mercado em busca de um lateral-direito

O lateral-direito Eduardo não faz mais parte do elenco do Ceará. Nesta quinta-feira (8) o atleta assinou sua rescisão contratual com o Alvinegro de Porangabuçu. Eduardo defenderá, na temporada 2021, o América-MG na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, o lateral, de 34 anos, disputou seis partidas pelo Ceará. Todas pela Copa do Nordeste. No entanto, nas últimas duas partidas (CSA e Sport), Eduardo perdeu espaço com Guto Ferreira, que passou a utilizar Gabriel Dias como titular.

Com a saída de Eduardo ao América-MG, o Ceará retorna ao mercado em busca de um lateral-direito. O técnico Guto Ferreira tem à disposição, para a posição, Buiú e Gabriel Dias.