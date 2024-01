Ceará oficializa a saída de Marcos Valadares, auxiliar técnico do clube

Marcos Valadares não é mais auxiliar técnico do Ceará. A saída foi confirmada pelo próprio clube em comunicado divulgado no final da manhã desta quinta-feira (4). Ele atuava como auxiliar da comissão fixa do futebol profissional desde o final de 2022.

“O Ceará S.C oficializa a saída do auxiliar técnico Marcos Valadares. [...] O Ceará agradece pelos serviços prestados e deseja muito sucesso em sua trajetória”, disse o clube através de sua assessoria de comunicação.

Legenda: Marcos Valadares conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, em 2020, no comando do Atlético-MG Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

Contratado em junho de 2022, Marcos Valadares atuou inicialmente nas categorias de base do Ceará, comandando a equipe sub-20 do Alvinegro. Posteriormente foi transferido para o time profissional, passando a ser auxiliar técnico da comissão fixa.