Ceará ocupa segunda posição no ranking de clubes mais indisciplinados da Série B; veja números

O Ceará, em 2023, finaliza uma temporada que deixou a desejar. A chance de classificação do time para a Série A (0,58%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG) expõe o desempenho da equipe na segunda divisão. Para além disso, o Alvinegro ainda ocupa o segundo lugar de um ranking com os cubes mais indisciplinados da Série B. Atrás somente da Chapecoense, que tem 56% de chance de rebaixamento para a Série C.

O Alvinegro, em 30 jogos, soma 94 cartões amarelos e três vermelhos. Sendo o volante Richardson o mais punido do elenco do Ceará, com oito advertências. O volante Willian Maranhão, que não faz mais parte dos planos de Vagner Mancini na temporada, também acumula inúmeros cartões, com seis, igualado ao lateral Warley.

Quem ocupa a primeira posição do ranking é a Chapecoense, que possui 95 cartões amarelos e quatro cartões vermelhos em 31 jogos disputados na Série B.

