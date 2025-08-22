Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará nunca venceu o Grêmio na Arena do Grêmio; veja retrospecto

Equipes se enfrentam neste sábado às 21h

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 19:48)
Jogada
Legenda: Último confronto entre as equipes na Arena do Grêmio foi em 2021, quando o Vovô foi superado por 2 a 0.
Foto: Fausto Filho/Ceará SC

O Ceará busca conquistar neste sábado (23), às 21h, a sua primeira vitória na história contra o Grêmio na Arena do Grêmio, no Porto Alegre (RS). As duas equipes se enfrentam no estádio às 21h pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

De acordo com o site OGOL, o Vozão já disputou 5 partidas contra o Grêmio em sua nova Arena. São quatro vitórias do Grêmio e um empate.

VEJA O RETROSPECTO ENTRE GRÊMIO E CEARÁ NA ARENA DO GRÊMIO

  • Grêmio 1 x 1 Ceará - Primeira Liga 2017
  • Grêmio 3 x 2 Ceará - Série A 2018
  • Grêmio 2 x 1 - Série A 2019
  • Grêmio 4 x 2 Ceará - Série A 2020
  • Grêmio 2 x 0 - Série A 2021

Além dessas partidas, o Ceará já enfrentou o Grêmio fora de casa em outras quatro oportunidades: em 1971, Grêmio 1 X 0; em 1994 pela final da Copa do Brasil, Grêmio 1 X 0 Ceará; em 2010, Vasco 5 X 1 Ceará e em 2011, Grêmio 1 x 3 Ceará, todos no Estádio Olímpico Monumental.

* Sob supervisão de Vladimir Marques

Assuntos Relacionados

Jogada

Sistema Verdes Mares é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo

TV Verdes Mares e Diário do Nordeste concorrem, respectivamente, nas categorias telejornalismo e texto

Redação Há 43 minutos
O volante Zé Welison chegou ao Fortaleza em 2022

Jogada

Athletico-PR tem interesse no volante Zé Welison e atleta recusa investida

O volante é um dos seis atletas afastados do Fortaleza a pedido de Renato Paiva

Fernanda Alves e Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Mirassol tem retorno de titular e desfalque no ataque contra o Fortaleza: Veja provável escalação

Time paulista enfrenta o Leão de Aço no domingo no Castelão

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Grêmio x Ceará na Arena do Grêmio em 2021

Jogada

Ceará nunca venceu o Grêmio na Arena do Grêmio; veja retrospecto

Equipes se enfrentam neste sábado às 21h

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Grêmio terá dois desfalques e um retorno contra o Ceará; veja provável escalação

Time gaúcho recebe o Vozão no sábado pela Série A

Vladimir Marques 22 de Agosto de 2025
Foto de Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro

Jogada

Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará pelo Campeonato Brasileiro

Gilberto Rodrigues Castro Junior foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)

Ian Laurindo* 22 de Agosto de 2025