Ceará nunca venceu o Grêmio na Arena do Grêmio; veja retrospecto

O Ceará busca conquistar neste sábado (23), às 21h, a sua primeira vitória na história contra o Grêmio na Arena do Grêmio, no Porto Alegre (RS). As duas equipes se enfrentam no estádio às 21h pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

De acordo com o site OGOL, o Vozão já disputou 5 partidas contra o Grêmio em sua nova Arena. São quatro vitórias do Grêmio e um empate.

VEJA O RETROSPECTO ENTRE GRÊMIO E CEARÁ NA ARENA DO GRÊMIO

Grêmio 1 x 1 Ceará - Primeira Liga 2017

Grêmio 3 x 2 Ceará - Série A 2018

Grêmio 2 x 1 - Série A 2019

Grêmio 4 x 2 Ceará - Série A 2020

Grêmio 2 x 0 - Série A 2021

Além dessas partidas, o Ceará já enfrentou o Grêmio fora de casa em outras quatro oportunidades: em 1971, Grêmio 1 X 0; em 1994 pela final da Copa do Brasil, Grêmio 1 X 0 Ceará; em 2010, Vasco 5 X 1 Ceará e em 2011, Grêmio 1 x 3 Ceará, todos no Estádio Olímpico Monumental.

* Sob supervisão de Vladimir Marques