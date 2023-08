Ceará nunca perdeu para a Ponte Preta como mandante na Série B; veja retrospecto

O Ceará tem um retrospecto positivo contra o seu próximo adversário na Série B do Brasileirão 2023. Jogando como mandante, o Vovô nunca foi derrotado pela Ponte Preta em jogos da Segundona. Os dois times se enfrentam neste domingo (20), no Castelão.

Ao todo, são quatro jogos entre Ceará e Ponte Preta na Série B tendo o Alvinegro de Porangabuçu como mandante. Em termos de desempenho, são três vitórias do Vovô e um empate entre as duas equipes.

CEARÁ COMO MANDANTE CONTRA A PONTE PRETA NA SÉRIE B

Ceará 4 x 1 Ponte Preta | Série B 2007

Ceará 2 x 0 Ponte Preta | Série B 2008

Ceará 1 x 1 Ponte Preta | Série B 2009

Ceará 3 x 2 Ponte Preta | Série B 2014

Considerando todos os jogos entre as duas equipes que tiveram o Ceará como mandante, o cenário é um pouco diferente. São sete jogos no total, entre Série A e Série B, com quatro vitórias do Vovô, duas da Ponte e um empate.

Em entrevista, o goleiro titular da equipe paulista, Caíque França, pregou respeito ao adversário e considerou o empate como um resultado positivo jogando na Arena Castelão contra o Ceará.

“Fora de casa a gente tem que ao menos pontuar. Vamos para tentar vencer, claro, mas pontuar não é ruim. Na Série B, é vencer em casa e pontuar fora, nem que seja empate. Se conseguir empatar lá é um ótimo resultado”, afirmou o jogador.

No retrospecto geral de todos os jogos entre Ceará e Ponte Preta, são 14 jogos disputados, seis vitórias do Ceará, cinco vitórias da Ponte Preta e três empates.

Na Série B 2023, o Ceará ocupa a décima colocação, com 33 pontos, enquanto a Ponte Preta está na 13ª posição, somando 27 pontos. As duas equipes entram em campo na Arena Castelão, no próximo domingo (20), às 18h de Brasília, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão 2023.

