Ceará nunca perdeu para a Chapecoense jogando em casa; veja retrospecto

O Ceará enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira (2), às 19 horas no Castelão, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E depois de 6 jogos pela Série A, entre 2018 e 2021, os clubes voltam a se enfrentar pela Série B após 10 anos.

O último confronto entre eles foi em 2021 pela Série A, com vitória do Ceará por 1 a 0. No histórico geral, são 10 jogos, com 5 vitória do Ceará, 3 empates e duas derrotas. São 15 gols marcados e 9 sofridos.

Tabu jogando como mandante

Se tratando de jogos apenas em Fortaleza, o Ceará defende um tabu. São 5 jogos, com 4 vitórias alvinegras e um empate, com 12 gols marcados e apenas 4 sofridos.

Veja retrospecto entre Ceará x Chapecoense

Ceará 1x0 Chapecoense - Série A 2021

Chapecoense 0x0 Ceará - Série A 2021

Chapecoense 1x0 Ceará - Série A 2019

Ceará 4x1 Chapecoense - Série A 2019

Ceará 3x1 Chapecoense - Série A 2018

Chapecoense 2x0 Ceará - Série A 2018

Ceará 1x1 Chapecoense - Copa do Brasil 2014

Chapecoense 1x2 Ceará - Copa do Brasil 2014

Chapecoense 1x1 Ceará - Série B 2013

Ceará 3x1 Chapecoense- Série B 2013