Ceará negocia venda de zagueiro Jefferson para Botafogo

O Ceará negocia a venda do zagueiro Jefferson para o Botafogo. O clube recebeu uma proposta oficial para o defensor de 19 anos, destaque das categorias de base, e mantém tratativas avançadas.

O Diário do Nordeste apurou que restam detalhes para o desfecho positivo, em negociação por uma cifra milionária. No acordo, o Vovô deve manter uma parte dos direitos econômicos do jogador. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo Futebolês.

O profissional tem contrato até 2024 e foi formado na Cidade Vozão, em Itaitinga. Integrado ao profissional, participou de apenas um jogo na temporada, quando foi titular na derrota por 2 a 0 para o Vitória-BA, no estádio Barradão/BA, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

No elenco, o técnico paraguaio Gustavo Morínigo conta com cinco atletas no setor: Tiago Pagnussat, David Ricardo, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda. Além do zagueiro Lucas Ribeiro, que também tem vínculo e faz parte do grupo atual, mas segue no clube até se recuperar de uma contusão no joelho direito.