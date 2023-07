Ceará negocia promessas do futebol feminino com a Ferroviária; veja detalhes

O Ceará acertou as saídas de Fernanda e Sara, atletas formadas nas categorias de base da equipe e que ganharam destaque no time profissional nesta temporada. O destino das jogadoras é a Ferroviária, uma das principais equipes de futebol feminino do Brasil.

Fernanda tem apenas 14 anos e chegou a ser convocada recentemente para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Sara, por sua vez, tem atualmente 16 anos. As duas integravam a base do Ceará desde a temporada 2022.

De acordo com informações divulgadas pelo Ceará, Fernanda e Sara não poderiam assinar contrato profissional com o Ceará ou qualquer outro clube por conta de suas idades.

Na negociação, o Vovô garantiu 30% dos direitos econômicos das duas atletas, que serão válidos a partir do momento em que as jogadoras assinarem contrato com a Ferroviária.