Ceará negocia Pedro Naressi com futebol europeu; volante deixa o Sport

O Ceará acertou a venda do volante Pedro Naressi ao futebol europeu. O atleta de 24 anos estava emprestado ao Sport na atual temporada, que receberá uma “taxa de vitrine” pela transação.

O valor da negociação e o destino serão divulgados após a oficialização do acordo - o Ceará detém 40% dos direitos econômicos do atleta. Em 2022, Naressi participou de 24 jogos pelo Leão da Ilha, com um gol marcado.

Legenda: Pedro Naressi tinha contrato com o Ceará até o fim de 2023 Foto: Felipe Santos / Ceará

A chegada ao Vovô ocorreu em 2020, após passagem pelo Red Bull Bragantino. O meio-campo teve oportunidade na equipe principal, mas não se firmou como titular e perdeu espaço no time.

O contrato de Naressi com o Ceará era até o fim de 2023. Na última partida pelo Sport, em 23 de agosto, foi expulso na vitória contra a Chapecoense por 1 a 0, pela Série B, e foi vaiado pela torcida.