Ceará negocia empréstimo de Kelvyn ao Juventude; veja detalhes

O lateral-esquerdo Kelvyn pode ser mais uma vez emprestado pelo Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o jogador despertou interesse do Juventude, que tem conversas em andamento com a diretoria do Alvinegro para tentar fechar a contratação do lateral. Nesta temporada, o atleta já havia sido emprestado pelo Ceará à Ferroviária-SP.

No Ceará desde a temporada 2019, Kelvyn perdeu espaço no Vovô na temporada 2022, quando disputou apenas 13 partidas com a camisa alvinegra. No início de 2023, o lateral-esquerdo de 23 anos foi emprestado à Ferroviária para a disputa do Campeonato Paulista. Com a camisa da Locomotiva, Kelvyn somou oito jogos e uma assistência.

Em seu atual elenco, o Ceará conta com outros dois laterais-esquerdos além de Kelvyn: Danilo Barcelos e Willian Formiga. Barcelos soma 16 jogos e um gol com a camisa do Vovô, enquanto Formiga totaliza 13 jogos e um gol. Kelvyn não disputou, até o momento, nenhuma partida com a camisa do Ceará na temporada 2023.

O Juventude, possível destino de Kelvyn, foi rebaixado na última edição do Brasileirão e disputa, assim como o Ceará, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe do Rio Grande do Sul estreou com derrota na Segundona, perdendo em casa por 2 a 1 para o Botafogo-SP, no último sábado (15).

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.