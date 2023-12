Ceará tem negociações avançadas pela contratação do meia-atacante argentino Lucas Mugni

O Ceará mantém negociações pela contratação do meia-atacante argentino Lucas Mugni, do Bahia. Em contato com o staff do jogador, o Diário do Nordeste apurou que o Ceará fez uma proposta por Mugni, que agradou ao jogador de 31 anos.

Outras quatro equipes brasileiras enviaram propostas pela contratação de Mugni, mas a do Ceará teria sido a que mais agradou o argentino. Alguns detalhes ainda estão sendo avaliados na negociação, mas as conversas estão adiantadas em direção a um acerto.

Lucas Mugni, de 31 anos, tem contrato com o Bahia até o dia 31 de dezembro de 2023 e não deve permanecer no Esquadrão em 2024. Na última segunda-feira (11), o presidente do CRB, Mário Marroquim, havia confirmado o interesse da equipe alagoana em Lucas Mugni.

Argentino, revelado pelo Colón, Lucas Mugni está em sua terceira passagem pelo futebol brasileiro. Antes de vestir a camisa do Bahia, ele atuou por Flamengo, entre 2014 e 2015, e por Sport, na temporada 2020.

Na temporada 2023, com a camisa do Bahia, foram 35 jogos disputados, um gol e uma assistência. No ano anterior, porém, os números pelo Esquadrão foram mais expressivos: 42 jogos, sete gols e cinco assistências.