Ceará negocia contratação de atacante Nicolas, do Goiás

O Ceará negocia a contratação do atacante Nicolas, do Goiás. Em busca de reforçar o elenco, a diretoria alvinegra tem tratativas para a transferência, mas depende da vontade do atleta de 33 anos.

Segundo o ge, a gestão goiana sinalizou de forma positiva para a negociação. Na temporada de 2023, Nicolas somou 22 partidas, com oito gols e três assistências, sendo titular em parte dos jogos.

Revelado pelo Juventude, Nicolas tem passagem por diversas equipes como Caxias, Criciúma e Paysandu. A chegada ao Goiás foi em 2021, totalizando 96 exibições, 29 gols e oito assistências.

Para o sistema ofensivo, o técnico paraguaio Gustavo Morínigo tem 11 opções no elenco: Vitor Gabriel, Erick, Janderson, Erick Pulga, Pedrinho, Luvannor, Hygor, Leandro Carvalho, Daniel, Caio Rafael e Álvaro. A janela de transferência é encerrada na quinta (20).