Ceará negocia contratação de atacante Airton; Fortaleza nega interesse no atleta

Um dos destaques do Cruzeiro na Série B do Brasileiro, o atacante Airton foi especulado no futebol cearense. O atleta busca liberação da Raposta para acertar com uma equipe da 1ª divisão nacional e não enfrenta o Remo nesta terça-feira (20), segundo o jornal O Tempo.

O Diário do Nordeste apurou que a diretoria do Ceará mantém contato com o staff do jogador e tem interesse na contratação, que está encaminhada. No momento, as partes conversam em acordo que deve ser definido através dos moldes de empréstimo.

Já o Fortaleza, por meio do diretor de futebol Alex Santiago, negou qualquer interesse no atleta. “Clube segue atento ao mercado e deve oficializar novos reforços, mas não mantivemos nenhum contato com esse atacante”, explicou.

Natural de Belém/PA, Airton foi revelado pelo Palmeiras e está no Cruzeiro desde de 2020. Na atual temporada, soma 26 partidas e dois gols marcados. Com 22 anos, é titular na Raposa e recebeu sondagens de outras equipes do futebol nacional e do exterior.