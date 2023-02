Ceará negocia com atacante Lincoln, ex-Flamengo

O Ceará negocia com atacante Lincoln, de 22 anos. O jogador, que foi revelado pelo Flamengo e está no Vissel Kobe, do Japão. O time japonês é o dono dos direitos econômicos do atacante, que viria por empréstimo de um ano. A informação é do ge.

Em 2022, Lincoln jogou pelo Cruzeiro em 2022, tambem emprestado pelo Vissel Kobe. Com a camisa celeste, Lincoln foi campeão da Série B do Brasileiro. No entanto, o atacante não se firmou como titular e foi reserva durante a campanha. Pelo Cruzeiro, ele fez nove jogos, um gol, com duas assistências em 2022.

Antes de ser emprestado ao Cruzeiro, ele disputou a temporada 2021/2022 pelo time japonês: foram 31 jogos e 4 gols.

Legenda: O melhor momento da carreira de Lincoln foi no Flamengo, onde foi revelado Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Melhor momento

Cria da base do Flamengo, Lincoln foi promovido em 2017 e permaneceu no Rubro-Negro até o início de 2021. Na Gávea, conquistou títulos como a Libertadores de 2019, os Brasileiros de 2019 e 2020, Supercopa do Brasil de 2020 e Recopa Sul-Americana também de 2020. Pelo Rubro-Negro, foram 64 jogos, 8 gols e 3 assistências.