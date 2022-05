Ceará não terá Messias contra Athletico-PR; veja relacionados e provável escalação

O Ceará não terá o zagueiro Messias à disposição para o confronto contra o Athletico-PR neste sábado (7), na Arena da Baixada, pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão. O defensor sentiu a coxa na vitória alvinegra contra o Deportivo La Guaira, na última terça-feira (3), e deixou o gramado da Arena Castelão aos 23 minutos do 1° tempo - Marcos Victor entrou no lugar.

Messias será a única baixa recente do time de Dorival Júnior. Com a ausência do camisa 3, o técnico relacionou o zagueiro David Ricardo, recém-chegado do Fluminense-PI. O substituto, porém, deverá ser Lucas Ribeiro.

Para a partida, Dorival deverá utilizar força máxima, para voltar a conquistar vitórias na Série A. Com isso, o Ceará deve ser escalado com: João Ricardo; Michel Macedo (Nino Paraíba), Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza e Vina.

Relacionados do Ceará

Goleiros: João Ricardo e Richard

Defensores: Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Marcos Victor, David Ricardo, Bruno Pacheco, Victor Luís, Michel Macedo e Nino Paraíba

Meio-campistas: Geovane, Kelvyn, Richard Coelho, Rodrigo Lindoso, Vina e Wescley

Atacantes: Cléber, Dentinho, Erick, Iury Castilho, João Victor, Lima, Mendoza e Zé Roberto