Ceará não terá Luiz Otávio e mais 4 jogadores contra o Palmeiras; veja desfalques

O Ceará precisará mostrar a força do elenco para conquistar uma vitória importante para a equipe diante do Palmeiras, na Arena Barueri, às 21h30, nesta quinta-feira (9). O time alvinegro não contará com um dos seus principais líderes, o zagueiro Luiz Otávio, que sentiu um desconforto muscular e sequer viajou para São Paulo.

O Vovô também não terá à disposição o atacante Jael, o extremo Erick, o lateral-direito Gabriel Dias e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, todos indisponíveis por lesões.

Luta por titularidade

Com isso, Gabriel Lacerda deverá ser escalado na equipe titular alvinegra, assim como Kelvin na lateral-esquerda. Cléber e Yony González disputam a titularidade na referência do ataque.

O Ceará tem a obrigação de vitória para chegar à Libertadores. Além disso, precisa que outros dois resultados envolvendo jogos de América-MG X São Paulo, Fluminense X Chapecoense e Atlético-GO X Flamengo aconteçam.

Você pode conferir a partida ao vivo na Rádio Verdes Mares e o tempo real no site do Diário do Nordeste.