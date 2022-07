Ceará não regulariza reforços a tempo para duelo contra o Avaí na terça-feira

A torcida alvinegra vivia a expectativa de que Diego Rigonato e Jhon Vásquez, novos reforços do Vovô fossem regularizados nesta segunda-feira e poderem atuar diante do Avaí, amanhã, às 21h30 no Castelão pela 18ª rodada da Série A. Mas como ambos não sairam no BID até 18 horas, eles não estarão aptos a estrear.

Vale lembrar que o clube pode inscrever os dois jogadores até 15 de agosto, mas deve fazer em breve, para que eles possam reforçar o time na 19ª rodada da Série A, contra o Juventude, no domingo (24), em Caxias do Sul.



Reforços do Ceará na nova janela de transferência

MEI - Diego Rigonato (Toluca, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Jhon Vásquez (Deportivo Cali, da Colômbia): empréstimo até o fim de 2023.

Momento

Mesmo sem os dois reforços, o Ceará buscará sua 3ª vitória seguida na temporada, e vem em alta após bater o Corinthians por 3 a 1 no Castelão, no último sábado. Com a vitória, o Alvinegro chegou aos 21 pontos e está em 14º na tabela. O Avai também tem 21 pontos e está em 12º pelos critérios de desempate.

