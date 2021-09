Ceará monitora transferência de Caio Paulista ao Fluminense e deve receber valores; entenda

O Ceará Sporting Club monitora a situação do atacante Caio Paulista e deve embolsar uma receita com a transferência do atleta ao Fluminense. Com passagem pela base alvinegra, o Vovô tem 20% dos direitos econômicos do jogador e 0,5% do mecanismo de solidariedade da Fifa como clube formador.

A informação foi divulgada pelo Esporte News Mundo e confirmada pelo Diário do Nordeste. Na quinta-feira (9), o clube carioca oficializou a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Tombense-MG por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,9 mi). Assim, o Ceará monitora o acordo.

O departamento de futebol deve entrar em contato com o clube mineiro para detalhar os trâmites da negociação e definir o valor repassado aos cofres cearenses. Natural de São Paulo, o atacante iniciou na base do Ceará e depois atuou por Fluminense e Avaí na carreira.

Negociação

A manutenção do percentual de 20% junto ao Ceará foi um acordo posterior com os agentes de Caio Paulista, que deixou a Cidade Vozão, em Itaitinga, sem a anuência da gestão na época. Deste modo, ficou com passe fixado na Tombense-MG, uma equipe organizada por empresários.

Na atual temporada, Caio Paulista marcou quatro gols em 26 exibições. Com característica de velocidade e drible, atua pelos lados do sistema ofensivo e tem contrato até o fim de 2026. Pelo mecanismo de solidariedade, o Ceará sempre terá 0,5% dos direitos econômicos do jogador.