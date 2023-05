Ceará marcou cinco dos sete gols sofridos pelo Sport na Copa do Nordeste

Ceará e Sport se enfrentaram mais uma vez pela Copa do Nordeste e o Vovô levou a melhor, mas os números e as estatísticas vão muito além do placar. A equipe de Recife entrou em campo nesta competição 11 vezes, sofreu sete gols e cinco desses foram marcados pelo Ceará.

No dia 14 de fevereiro o Ceará recebeu o Sport e cumpriu seu dever de casa, venceu. O placar foi encerrado em 3 a 2 para os alvinegros. William Formiga, David Ricardo e Janderson marcaram para o Vovô e Luciano Juba e Vágner Love diminuíram para a equipe visitante.

No segundo confronto das equipes pela Copa do Nordeste, o Ceará venceu mais uma, dessa vez por 2 a 1. Pelo lado do Ceará, Guilherme Castilho e Vitor Gabriel colocaram o Vovô em vantagem e David Ricardo, contra, marcou o único gol do Sport na partida.

APROVEITAMENTO DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

Na Copa do Nordeste, na temporada de 2023, o Ceará esteve em campo em 11 oportunidades, venceu oito delas, empatou uma e foi derrotado duas vezes. A equipe tem um aproveitamento de, aproximadamente, 72,72%.

O Alvinegro, em 11 jogos, marcou 24 gols e 13 deles foram marcados por atacantes, sendo Erick o jogador do ataque do Vovô com mais gols na Copa do Nordeste, com cinco marcados. Seguido por Vitor Gabriel, com três, Álvaro e Janderson, cada um com dois e Luvannor, com apenas um.

O segundo jogo da final da Copa do Nordeste vai marcar a estreia do novo técnico alvinegro, Eduardo Barroca, que assumiu o comando do time após a demissão do treinador Gustavo Morínigo.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto