Ceará mantém foco em jogo decisivo da Copa do Brasil e na reta final da 1ª fase do Nordestão

O Ceará se prepara há mais de uma semana para os dois próximos duelos: um pela Copa do Brasil e outro pelo Nordestão. Sob comando de Tiago Nunes, o Alvinegro realizou trabalho tático neste domingo (13), no CT de Porangabuçu.

O Vovô enfrenta a Tuna Luso na terça-feira (15), em jogo decisivo da Copa do Brasil, na Arena Castelão. O treinamento apronto da partida será na tarde desta segunda-feira (14). Após a atividade, o elenco seguirá para a concentração.

Na quarta-feira, a equipe se reapresenta focada na partida com o Campinense. No dia seguinte, treina pela manhã. O embarque para Campina Grande será pela tarde. No sábado (19), o Alvinegro enfrenta o time paraibano na última partida da primeira fase da Copa do Nordeste.

Ainda neste domingo, o clube anunciou mais um reforço para a temporada. O centroavante Matheus Peixoto é o novo contratado e chega por empréstimo até o fim de 2022.