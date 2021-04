Ceará mantém 72% do time titular, mas tem posições em aberto com alta concorrência

A diretoria do Ceará investiu no elenco e anunciou reforços para todos os setores. Com calendário cheio na temporada de 2021, contratou 13 jogadores e ampliou a disputa pela titularidade. Restando duas semanas para o início da Copa Sul-Americana, o time ideal segue em aberto.

As dúvidas ocorrem pela melhoria técnica. No meio-campo, recebeu peças com diferentes características, por exemplo. E o técnico Guto Ferreira costuma priorizar um grupo principal.

Legenda: Acertos de contratação e renovação entre Ceará e Guto ocorreram de forma rápida Foto: Felipe Santos/divulgação

A definição de uma equipe faz parte da metodologia de trabalho alvinegra. Por isso, 72% do plantel tido como protagonista foi mantido: dos 11, deixaram o clube o zagueiro Tiago Pagnussat (Cerezo Osaka, do Japão), o lateral direito Samuel Xavier (Fluminense) e o atacante Léo Chú (Grêmio).

Legenda: Escalação do Ceará nas duas últimas partidas da temporada 2021 Foto: reprodução / Lineup 11

Os remanescentes são o goleiro Richard, o lateral esquerdo Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio, os volantes Fabinho e Fernando Sobral; o meia Vina; e os atacantes Lima e Cléber. Após a reta final da Série A de 2020, a comissão concedeu férias para atletas com alta minutagem, inclusive.

Logo, há briga por posição em Porangabuçu. Um fato é certo: o esquema 4-2-3-1. A identidade tática é uma herança da sequência do trabalho, com possibilidade de ajustes nos cenários de jogo. Em período de testes, após oito partidas foram utilizados 34 atletas.

Defesa definida

Legenda: O zagueiro Messias foi o principal reforço para o sistema defensivo do Ceará Foto: divulgação / Ceará

O Ceará repetiu o sistema defensivo nos dois últimos jogos e conseguiu atravessar sem sofrer gols contra Sport e CSA. O setor foi ocupado por: Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Pacheco.

Os zagueiros são lideranças técnicas do grupo - a dupla está na frente de Klaus, Jordan e Lacerda. Com condições físicas, serão titulares nas principais partidas ao longo do calendário. Na esquerda, Pacheco também é soberano, principalmente pela regularidade em 2020: atuou em 57 partidas.

As disputas ficam entre goleiros (Richard x João Ricardo) e laterais direito (Eduardo x Gabriel Dias). No primeiro momento, o arqueiro titular em 2020 parte na frente pela sequência do desempenho, enquanto Gabriel Dias leva vantagem pela maior segurança no aspecto defensivo.

Jogadores da defesa com maior minutagem na temporada:

630 - Richard | 7 jogos

545 - Pacheco | 5 jogos

540 - Luiz Otávio | 6 jogos

467 - Eduardo | 6 jogos

270 - Lacerda | 3 jogos

270 - Klus | 3 jogos

Marcação x Ofensividade

Legenda: Volante Fernando Sobral é um dos destaques do time do Ceará Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

O meio-campo é um ponto central no Ceará pelo estilo de transição rápido imposto desde 2020. A equipe atua sempre com dois volantes, que apresentam atuação ofensiva e defensiva.

No momento, dois nomes se destacam na função: Oliveira e Charles. A dupla tem qualidade no passe e contribui com a saída de bola. Os titulares, até então, eram Fernando Sobral e Fabinho, com maior vigor físico e atributos de marcação aprimorados.

Ao todo, são oito candidatos se somados com: William Oliveira, Pedro Naressi, Marthã e Geovane. Para cada adversário, o repertório de características pode ser alterado. Na construção, Guto utiliza um armador, em posto ocupado por Vina - os meias Jorginho, Felipe Silva e Marlon correm por fora.

Formações titulares do meio-campo na temporada:

01.03 - ABC 1x1 Ceará | William Oliveira, Pedro Naressi, Marlon e Wescley.

06.03 - Ceará 3x1 Vitória | William Oliveira, Naressi, Marlon e Wescley.

10.03 - Ferroviário 2x1 Ceará | Oliveira, Fabinho e Felipe Silva.

13.03 - Altos 0x0 Ceará | William Oliveira, Fernando Sobral, Jorginho e Wescley.

20.03 - Ceará 0x0 Fortaleza | William Oliveira, Fernando Sobral e Vina.

25.03 - Botafogo-PB 1x1 Ceará | William Oliveira, Fernando Sobral e Vina

31.03 - Ceará 2x0 CSA | Oliveira, Charles e Vina

03.04 - Sport 0x4 Sport | Oliveira, Charles e Vina.

Homem gol

Legenda: Jael é o camisa 9 do Ceará na temporada Foto: Cearásc.com/Divulgação

Por conta da identidade tática alvinegra no 4-2-3-1, o elenco do Ceará tem dois conjuntos principais de jogadores no ataque: referência/pivô e extremo/velocidade. A diretoria foi ao mercado e trouxe nomes com características similares e amostras técnicas importantes na carreira.

A disputa existe, mas um nome para ocupar uma das vagas em definitivo: Stiven Mendoza. O colombiano foi envolvido em uma negociação milionária e assumiu a camisa 10. Como atua pelos lados, restam a definição de um companheiro rápido e o centroavante.

Legenda: Mendoza vem sendo um dos destaques do Ceará na temporada Foto: Kid Júnior

Dos mais adiantados em campo, os remanescentes Cléber e Vizeu ganharam a concorrência de Jael - todos marcaram um gol na temporada. Nas beiradas, Lima foi titular em 2020 e está em transição física e deve promover duelo com Saulo - o atual dono do posto e também artilheiro, com três gols, que pode ser utilizado como centroavante.

O atacante Yony González, recuperado de Covid-19, retornou aos treinos e tem potencial para se manter como candidato - seja nos aspectos da força e velocidade. Rick e Jacaré, jovens promessas, se mantêm distantes e buscam evolução na temporada.

Números dos centroavantes do Ceará na temporada de 2021:

Cléber | 4 Jogos - 257 minutos - 1 gol

Felipe Vizeu | 6 Jogos - 279 minutos - 1 gol

Jael | 3 Jogos - 129 minutos - 1 gol

Saulo Mineiro | 8 Jogos - 581 minutos - 3 gol