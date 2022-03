Ceará libera meia-entrada para torcedoras contra o CSA em ação do Dia da Mulher

Após avançar na Copa do Brasil, o Ceará já pensa no novo desafio: vai encarar o CSA pela Copa do Nordeste. A novidade do confronto, por enquanto, vem da arquibancada: as mulheres vão pagar meia entrada em qualquer setor da Arena Castelão. A ação é pela proximidade ao Dia da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Confira pontos de venda e valores.

Os ingressos para o confronto começaram a ser vendidos após abertura do check-in para sócios-torcedores. A partida é válida pela sétima rodada e será realizada no próximo sábado (5), às 19h45.

Na loja da sede, é possível ser atendido entre de 8h às 17h30, de segunda a sexta. No sábado, o atendimento é de 9h às 12h30. Nos shoppings, é possível adquirir ingressos de 10h às 21 horas.

A torcida visitante vai poder comprar ingressos no dia do jogo, na bilheteria A3 do estádio, a partir das 15 horas. A entrada será pelo portão B.

No Nordestão, o Ceará é líder do Grupo B com 12 pontos e segue invicto. São três vitórias e três empates.

Confira os setores disponíveis e valores:

- Inferior Norte e Sul: R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (meia);

- Inferior Central: R$ 50,00 ( Inteira) e R$ 25,00 (Meia);

- Premium: R$ 200,00 ( Inteira) e R$ 100,00 (Meia);

Torcida visitante:

- R$ 50,00 ( Inteira) e R$ 25,00 (Meia)

Pontos de Venda:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas);

Loja Vozão Shopping Parangaba;

Loja Vozão Shopping Iguatemi;

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy;

Loja Vozão Grand Shopping Messejana.