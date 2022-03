Ceará libera check-in para duelo pela Copa do Brasil; venda de ingressos começa nesta quinta-feira

O Ceará liberou o check-in para duelo no dia 15 pela Copa do Brasil contra a Tuna Luso/PA, no Castelão, às 21h30. O sócio-torcedor do Vozão já pode confirmar presença na partida através do check-in.

Através do site sociovozao.com ou confirmação via e-mail, os associados do programa dos planos Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade já podem assegurar a vaga para o próximo desafio do Vozão em casa. Nesta quinta-feira (10), será liberado o check-in para os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro.

A venda de ingressos para o duelo também terá início na manhã desta quinta-feira, às 9h. O clube divulgará também os valores dos ingressos e os pontos de venda.

Observações

Para realização do check-in, o torcedor (a) deverá estar devidamente vacinado (a) contra a Covid-19 com ciclo de vacinação completo, incluindo a dose de reforço. Além disso, é necessária a confirmação da vacinação no site do Sócio Vozão, após emissão do certificado emitido pelo sistema Conecte SUS.

Capacidade Máxima

Este será o primeiro jogo do Alvinegro realizado após o anúncio do novo decreto que libera estádios e eventos sem limite de capacidade no Ceará.

Apesar de liberada a venda de toda a capacidade da Arena Castelão, o acesso do torcedor terá controle quanto à vacinação. Será necessário que estejam todos vacinados com as duas doses ou dose única, mais dose de reforço.