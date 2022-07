Ceará libera check-in para duelo com o Palmeiras; saiba detalhes

O check-in para Ceará x Palmeiras está liberado a partir desta quarta-feira (20). Os sócio-torcedores já podem confirmar presença no duelo. As equipes se enfrentam na 20ª rodada do Brasileirão às 16h30 (de Brasília) do dia 30 (sábado).

Por ordem de prioridade, os horários de liberação dos planos são os seguintes:

12h - Vovô de Ouro

14h - O Mais Querido

16h - Campeão da Popularidade

Início da noite - Time do Povo e Consulado Alvinegro

Os alvinegros precisam acessar o site sociovozao.com para confirmar presença. Para dúvidas, basta entrar em contato através do whatsapp, pelo número (85) 3052-7777. O clube ainda não definiu detalhes da venda de ingressos.

