Ceará libera check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra o Sampaio Corrêa; veja valores

A realização dos check-in para sócios-torcedores e a venda de ingressos para os demais torcedores para a partida entre Ceará e Sampaio Corrêa já estão liberadas pelo clube cearense. Os times se enfrentam neste sábado (14), às 18h30, na Arena Castelão.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida deste sábado através do site sociovozao.com. A partida é válida pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2023.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também já podem ser adquiridos pelos torcedores, através do site vozaotickets.com e nas lojas oficiais do clube. De acordo com o clube, no dia da partida haverá venda na bilheteria 01 da Arena Castelão, a partir de 13h30.

Inferior Norte : R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Inferior Central : R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira) Inferior Sul : R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Setor Premium: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira)

O Ceará ocupa atualmente a 11ª colocação da Série B do Brasileirão 2023, com 42 pontos. Já o Sampaio Corrêa está na 13ª posição da Segundona, somando 35 pontos.