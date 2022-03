Ceará libera check-in de sócios para jogo contra o Independiente, pela Sul-Americana

O Ceará liberou, nesta terça-feira (29), acesso em seu site oficial para o check-in de torcedores para o jogo contra o Independiente-ARG, no dia 5 de abril, às 19h15, válido pela Copa Sul-Americana.

O check-in funciona em esquema de prioridades, com o sócio-torcedor nível ouro, o mais caro, tendo a oportunidade de garantir lugar na partida contra os argentinos primeiro.

Em seguida, será aberto também para o plano O Mais Querido, e, após meia hora, o Campeão da Popularidade. Da mesma forma será feita com os planos de recargas:Time do Povo e Consulado Alvinegro.

Site cai temporariamente

Com poucos minutos após a liberação dos check-ins, o site de sócios do Ceará saiu do ar.

A previsão é que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível.