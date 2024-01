Ceará libera check-in de ingressos para jogo contra o Atlético pelo Campeonato Cearense

Os sócios-torcedores do Ceará já podem realizar seus check-in para o confronto contra o Atlético, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 20h30, no estádio Presidente Vargas.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores, dos planos Vovô de Ouro, O Mais Querido já pode ser realizado, Campeão da Popularidade à partir das 21 horas, e Time do Povo e Consulado Alvinegro a partir das 8h de terça-feira, através do site sociovozao.com. O check-in é encerrado quatro horas antes do jogo.

Cronograma de Check-in para Ceará x Atlético Cearense ✅🏁



Fiquem ligados nos horários que seu plano ficará disponível para você realizar seu check-in.



Vovô de Ouro: 17h

O Mais Querido: 19h

Campeão da Popularidade: 21h

Time do Povo e Consulado Alvinegro: Terça-feira (30),… pic.twitter.com/XgD6GANXGG — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 29, 2024

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos para o segundo jogo do Vovô como mandante na temporada ainda não está disponível.