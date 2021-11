Ceará lança uniforme Nação Alvinegra exclusivo para o futebol feminino; veja detalhes

O Ceará Sporting Club lançou nesta quinta-feira (11) um novo uniforme para o time feminino: a Nação Alvinegra - Meninas do Vozão. O produto foi elaborado através de concurso cultural com a torcida, com inscrições iniciadas em junho e 120 modelos enviados para a escolha final.

Após análise de uma comissão interna do clube, foram selecionados cinco modelos. Através de enquete, com mais de cinco mil votos, a peça criada por Luiz Felipe Oliveira Pinto foi a vencedora, rendendo R$ 500 em compras nas lojas oficiais, um ano de sócio-torcedor e o próprio uniforme.

O novo uniforme é o primeiro modelo exclusivo para um time feminino que tem um design elaborado por um torcedor. “A camisa Nação Alvinegra - Meninas do Vozão, além de ser uma ação pioneira e inovadora entre os clubes brasileiros, traduz uma sensibilidade do clube e da marca Vozão para atender o desejo de nossa torcida”, afirmou Lavor Neto, diretor de marketing e de comunicação.

As camisas estão à venda nas lojas oficiais do clube. O uniforme está disponível nos modelos feminino, masculino e infanto-juvenil. Vale ressaltar que o elenco alvinegro foi ouvido e participou do projeto, principalmente com definições sobre o tipo de tecido e demais especificidades do material.