Ceará lança terceiro uniforme para a temporada 2022; veja imagens

O Ceará lançou o terceiro uniforme da temporada nesta quarta-feira (1). O modelo foi desenvolvido e escolhido pelos torcedores do clube. O Nação Alvinegra de 2022 foi escolhida entre mais de 200 modelos que participaram do concurso. No Clássico-Rei desta noite, no entanto, o time joga com a camisa tradicional.

O alvinegro Mateus Correia Loiola foi o responsável pela concepção. A ideia dele traz peças com predominância na cor bege, além de detalhes em preto, branco e dourado.

Como venceu o concurso, o torcedor ganhou o uniforme completo (camisa, short e meiões). Ele também recebeu um ano gratuito de adesão de um plano do Sócio Vozão e crédito no valor de R$ 500,00 para retirar em produtos nas lojas oficiais do clube. Inclusive, o modelo já está disponível para compra.

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (1) quando enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do Brasileirão 2022. A Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo ao vivo.