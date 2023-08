Ceará lança projeto para formar gestores e terá primeiro MBA em gestão de futebol do Brasil

“Eu quero que o novo líder do Ceará surja dentro da Vozão Academy”. Foi assim que Evaldo Holanda, coordenador de projetos do Ceará Sporting Club, definiu o objetivo da criação da Vozão Academy, que irá oferecer o primeiro MBA em gestão de futebol do Brasil.

Entendendo que o torcedor capacitado pode ser muito útil para o clube, o Ceará está lançando a Vozão Academy, academia de formação e capacitação, para atrair para dentro de sua gestão torcedores capacitados e que têm o sonho de trabalhar no clube.

INÍCIO DO PROJETO E PARCERIA COM UNIVERSIDADES

O projeto da Vozão Academy foi idealizado há quatro anos e tem como ideia é capacitar torcedores que sonham em um dia trabalhar na gestão do clube ou em algum dos departamentos do Ceará.

A ideia não avançou conforme o esperado e acabou engavetada por um longo período. Evaldo Holanda, atual coordenador de projetos do clube, decidiu retomar a ideia e buscou soluções para o projeto dentro de universidades.

Legenda: Evaldo Holanda, coordenador de projetos do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

“O projeto ficou engavetado, nunca saiu do papel. Foi tentada parceria e nunca foi para frente. Quando eu cheguei, eu disse para o meu diretor que queria tocar esse projeto. Ele me deu carta branca”, explicou Evaldo, coordenador do projeto.

Foi assim que a Vozão Academy recebeu o apoio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Com o apoio da Unifor e do IFCE, os organizadores da Vozão Academy iniciaram o projeto de montagem das ementas dos cursos.

CONCEITO E PILARES DO PROJETO

A Vozão Academy funcionará como uma universidade corporativa do esporte, com cursos divididos em áreas como gestão esportiva, medicina esportiva, direito desportivo, tecnologia e inovação e futebol. Dentro do futebol, haverá inicialmente cursos de analista de mercado e analista de desempenho, por exemplo.

Legenda: Sala de aula da Vozão Academy Foto: Thiago Gadelha/SVM

O desejo dos organizadores do projeto é convidar profissionais de referência, com experiência nos assuntos, para ministrar os cursos, mas também oferecer aos torcedores preços acessíveis, democratizando o acesso à iniciativa.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DENTRO DE CLUBES

De acordo com a organização, um dos diferenciais da Vozão Academy será a realização de um estágio obrigatório dentro do Ceará ou de outros clubes de futebol. A ideia é de uma imersão presencial dentro de um clube, para o aluno executar o que estudou nos cursos.

Para isso, a organização está buscando fechar parcerias com outros clubes de futebol do estado, para que os alunos dos cursos possam ser divididos entre essas equipes, sendo acompanhados durante um período de seis meses, com relatórios de atividades.

Legenda: Sede do Ceará Sporting Club Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Ele vai viver uma experiência de imersão dentro de um clube de futebol para ele executar o que ele estudou. Eu quero fazer parcerias com outros clubes aqui do estado”, destacou Evaldo.

Ainda segundo os organizadores, há uma tentativa de parceria com clubes de outros estados do Brasil e de outros países, caso o aluno queira ter a vivência além da esfera do Ceará, como no Barcelona, no Porto, no Benfica, com o aluno pagando o valor extra.

CURSO LATU SENSU DE PÓS-GRADUAÇÃO

Uma das principais apostas dos organizadores da Vozão Academy é o lançamento do MBA (Master in Business Administration - Mestrado em Administração de Empresas) em Gestão de Clubes de Futebol, o primeiro curso da área no Brasil com caráter de pós-graduação.

O curso tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento especializado de competências relacionadas à gestão multidimensional de clubes de futebol e tem como público-alvo graduados e estudantes de graduação.

Legenda: Sala de aula da Vozão Academy Foto: Thiago Gadelha/SVM

As aulas acontecerão na modalidade presencial, em uma sala que já foi montada pela Vozão Academy, dentro do espaço da Loja Vozão no Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

De acordo com Evaldo Holanda, coordenador do projeto, mulheres, sócios-torcedores, alunos da Unifor e alunos do IFCE terão porcentagem de desconto nos cursos oferecidos.

O DINHEIRO DA VOZÃO ACADEMY SAI DO CAIXA DO CLUBE?

Evaldo confirmou que o projeto só foi aprovado porque o presidente do clube, João Paulo Silva, garantiu que ele não tem interesse na receita da Vozão Academy.

Legenda: João Paulo Silva é o atual presidente do Ceará Sporting Club Foto: Israel Simonton / Ceará

“Eu só aprovei esse projeto porque o presidente do clube me garantiu que ele não tem interesse na receita da Vozão Academy. Tudo vai ser reinvestido em capacitação, estrutura e melhorias. Toda a estrutura foi paga pelos conselheiros do clube. O Ceará não teve um real de custo. Tudo foi custo de conselheiros do clube, que fizeram a doação”, disse.

CONGRESSO DE LANÇAMENTO DA VOZÃO ACADEMY

Para marcar o lançamento oficial da Vozão Academy, será realizado em setembro de 2023 o Congresso Vozão Academy, que vai entrar no calendário anual do Ceará.

O congresso acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, na Unifor. As incrições serão abertas nesta semana e serão limitadas a cerca de 400 pessoas. Mulheres, sócios-torcedores, alunos da Unifor e alunos do IFCE terão 50% de desconto no valor.

Entre os convidados para participar dos painéis, estão dirigentes do Ceará, da Federação Paulista de Futebol, a ministra do esporte, Ana Moser, gerentes de futebol de base de clubes da Série A do Brasileirão, organizadores da CBF Academy, a professora Isabel Mesquita, da Universidade de Desporto do Porto, entre outros.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.