Ceará lança plataforma para se aproximar mais do torcedor; confira detalhes

O Ceará Sporting Club anunciou, nesta sexta-feira (8), o desenvolvimento de uma plataforma para a inteligência de dados na gestão da torcida. No sistema, os dados dos alvinegros nos diferentes serviços do clube, como Sócio Vozão, Lojas Vozão e Vozão Tickets, serão geridos de modo unificado pela instituição.

A tecnologia irá alcançar todos que interagirem com a marca, seja no estádio ou e-commerce. Logo, não se limina aos sócios-torcedores. O projeto tem assinatura da Fanbase, que é uma Sportech de destaque mundial no setor de esporte, com atuação em organizações como a Superliga de Vôlei e a Copa do Nordeste.

“Poderemos estabelecer uma relação cada vez mais personalizada com nosso torcedor, pois conseguiremos cruzar, por exemplo, os hábitos de frequência ao estádio de um torcedor com seu perfil de compra nas lojas oficiais do clube ou com o tipo de plano de sócio que possui. Com isso, poderemos desenvolver produtos e serviços cada vez mais aderentes às necessidades e demandas da nossa torcida, além de criar ações e promoções personalizadas”, destaca Marcos Medina, Gerente de Tecnologia e Inovação do Ceará.

Vozão ID

Além da plataforma de gestão de fãs, a Fanbase também liderou a implantação do Vozão ID, uma conta única de acesso do torcedor para todo o universo do Ceará.

“O Vozão ID é uma espécie de identidade individual do torcedor. Onde quer que ele interaja com o clube, seja na adesão ao programa de sócio, na compra de um ingresso, de um produto na loja do clube ou na participação em uma campanha ou pesquisa, ele o fará sempre através do seu Vozão ID, passando a ter uma experiência cada vez mais personalizada”, destacou Rafael Mangabeira, CEO da Fanbase.

Um dos focos da diretoria alvinegra é relacionar os torcedores do Ceará espalhados por todo o Brasil. "Entendemos que a identificação, o entendimento e o conhecimento profundo da nossa base de torcedores será um dos grandes ativos do nosso clube em um futuro próximo”, explicou Veridiano Pinheiro, responsável pelo Programa Sócio Vozão.