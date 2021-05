Ceará lança novo uniforme principal para temporada 2021; veja imagens

O Ceará Sporting Club lançou, nesta quarta-feira (26), o seu novo uniforme principal para a temporada 2021. A camisa segue o modelo tradicional com listras pretas e branca. A estreia do novo manto alvinegro acontece no domingo (30) contra o Grêmio.

A nova camisa alvinegra possui dois tipos tipos de tecidos micro filamentados 100% poliéster com acabamento em Dry. As mangas e os recortes nos ombros possuem textura em Jacquard, tecnologia têxtil que garante mais conforto, transpiração e estilo diferenciado.

VEJA DETALHES DO NOVO UNIFORME

Legenda: Camisa principal do Ceará para a temporada 2021 Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

