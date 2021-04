Ceará lança novo uniforme para temporada de 2021; veja detalhes

O Ceará Sporting Club lançou, nesta sexta-feira (9), o novo uniforme 02 para a temporada de 2021. A camisa tem predomínio da cor branca e está assinado pela Vozão, marca oficial do clube.

O produto possui tecnologia Dry, com baixa absorção de suor no uso em campo e conforto para o uso casual, além da gola com colo em recorte invisível, costas em retilínea personalizada com textura de degraus e interior com a silhueta da marca Vozão.

Nas mangas, camisa traz traços das arquibancadas de um estádio, em referência aos torcedores. A torcida pode adquirir o modelo em contato com as lojas oficiais ou acessando o e-commerce do clube.

Copa Sul-Americana

O novo uniforme da marca Vozão será utilizado na Copa Sul-Americana. Em abril, o clube também vai lançar uma versão especial do material em alusão ao torneio interncional. O estoque será limitado e comercializado apenas com os sócios.

Na competição, o objetivo do clube é utilizar as cores alvinegras e o uniforme 01 na maioria das partidas - a peça ainda não foi divulgada. O objetivo é reafirmar a história e as cores tradicionais.

O cronograma de lançamento de blusas para a temporada de 2021 foi concluído. A lista envolve também o uniforme Nação Alvinegra.

Veja detalhes do novo uniforme

Foto: Thyago Souza / Ceará

Foto: Thyago Souza / Ceará

Foto: Thyago Souza / Ceará