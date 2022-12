Ceará lança novo uniforme 2 para a temporada de 2023; veja

Na noite desta quinta-feira, (15), o Ceará lançou oficialmente o uniforme 2 para a temporada de 2023 e através de suas redes sociais fez a divulgação do produto. O novo modelo é inspirado nas camisas de 1993 e 1994, utilizado por seus jogadores. O novo uniforme é da marca própria do clube "Vozão" e carrega o selo do "Time do Kanal".

A divulgação do novo material alvinegro utillizou a imagem do ex-jogador Sérgio Alves. João Costa, gerente de marketing do clube, deixou claro a importância da valorização da história do Mais Querido.

“Como a camisa é inspirada nos icônicos uniformes brancos das temporadas 93 e 94, resgatamos o início da história do Sérgio Alves no Ceará. Ele chegou em 92, mas foi a partir de 93 que começou a deixar sua marca, vencendo o Campeonato Cearense arrastão, e em 94 na histórica campanha da Copa do Brasil, em que ficamos em 2º lugar”, disse João.

As camisas já estão disponíveis em modelo masculino, feminino, juvenil e infantil, e podem ser compradas de forma online e nas lojas físicas.

Legenda: Ceará lança novo uniforme 2 para a temporada de 2023 Foto: Reprodução/Ceará SC

