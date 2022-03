Ceará lança nova camisa principal para a temporada 2022 e homenageia jogo contra Pelé

Como já virou tradição no período que antecede a estreia no Campeonato Brasileiro, o Ceará lançou o seu novo uniforme oficial. E é a camisa 1, a principal do clube para os jogos da temporada 2022.

Legenda: Nova camisa do Ceará para 2022 vista de frente Foto: Divulgação

O tradicional alvinegro foi mantido, mas o principal da nova camisa está nos detalhes. Eles relembram o mesmo uniforme utilizado em 1972, ano em que o Ceará conseguiu uma das maiores vitórias da sua história ao superar o Santos de Pelé no Estádio Presidente Vargas, no jogo 1000 do Rei do Futebol pelo Peixe.

Na ocasião, Pelé acabou sendo expulso, mas não antes de deixar o seu no Gigante do Benfica. Samuel e Da Costa fizeram os gols da virada do time cearense. A partida era válida pelo Brasileiro daquele ano.

Preços da nova camisa

Legenda: Nova camisa do Ceará em detalhe Foto: Divulgação

As vendas das camisas iniciaram às 10h da manhã desta sexta-feira (25), de forma simultânea nas lojas físicas e no site do clube.



Confira os valores

Masculina - R$289,90

Especial - R$319,90

Feminina - R$269,90

Juvenil - R$269,90

Infantil - R$259,90