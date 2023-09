O Ceará lançou, nesta sexta-feira (15), o seu novo uniforme para 2023. A linha "Nação Alvinegra" (idealizada e escolhida pela torcida do Vozão) já está disponível nas lojas oficiais do clube e através do site oficial do alvinegro. As peças estão disponíveis nos modelos feminino, masculino, juvenil e infantil. A camisa será utilizada pela primeira vez na próxima partida, diante do Atlético Goianiense, pela Série B.

Anos 90

Para o modelo masculino, o criador das peças, Paulo Renan Alexandre da Silva, decidiu trazer a década de 90 para os detalhes do uniforme. A época é considerada uma das mais vitoriosas do clube e de alguns dos principais ídolos da história do time alvinegro. Intitulada "Raiz Alvinegra", a camisa é uma releitura de várias camisas desse período.

O modelo feminino foi desenvolvido por Marcello Barreto Brito e Silva e escolhida por meio da votação popular nas redes sociais do clube. A estreia desse modelo ainda não tem uma data determinada. O clube aguarda a definição das datas do Campeonato Cearense de Futebol Feminino.

Preços

Os modelos masculinos têm um custo de R$ 259,90, os femininos R$ 249,90. As vendas já foram iniciadas e as camisas podem ser adquiridas nas lojas físicas do clube (vozao.com.br).

VEJA FOTOS

Legenda: Ceará lança nova camisa 'Nação Alvinegra' e homenageia mar e sertão em campanha; Veja fotos Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

