Ceará lança nova camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra; veja

Na tarde desta quarta-feira, (26), o Ceará lançou um uniforme em alusão ao Dia da Consciência Negra, data comemorada neste mês de novembro, nomeado "Nossa Luta". A camisa é apenas comemorativa e não será utilizada pelos jogadores nas partidas oficiais.

A divulgação da peça aconteceu através de uma música publicada no Youtube composta pelos rappers Bakkari e Gutto e com imagens gravadas em pontos turísticos da cidade de Fortaleza. A música tem em sua letra as lutas contra o racismo com atletas marcantes da história do Vozão.

O clube informou que parte da receita adquirida com o novo uniforme será revertido para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e o gerente de marketing do clube, João Costa, comenta sobre a posição adotada pelo Ceará em relação à ação.

“É muito importante que o Ceará, como um clube de massa, se posicione de forma ativa e contundente contra o racismo. Nós estamos vivendo um momento onde estão acontecendo cada vez mais casos de racismo no futebol e a gente precisa mostrar pra sociedade a importância de ser contra o racismo, ainda mais em uma data tão simbólica como o Dia da Consciência Negra”, afirma o executivo.

A camisa, com valor já definido, custa R$239,90 e já está disponível na loja virtual oficial do clube.

VEJA FOTOS

Legenda: A camisa já está disponível na loja virtual oficial do clube Foto: Reprodução/Ceará SC

Legenda: A camisa já está disponível na loja virtual oficial do clube Foto: Reprodução/Ceará SC

Legenda: A camisa já está disponível na loja virtual oficial do clube Foto: Reprodução/Ceará SC