Ceará lança nota repudiando comportamento de torcedores em desembarque da equipe

Horas depois do desembarque na capital cearense, que ficou marcado por um protesto hostil de torcedores contra o treinador Guto Ferreira e os atletas alvinegros, o Ceará emitiu uma nota repudiando o que classificou como um ato de violência contra os seus profissionais.

O clube se solidarizou o treinador Guto Ferreira, que foi vítima de agressões verbais e ameaças, e afirmou que sempre manteve um diálogo aberto e respeitoso com todos os seus torcedores.

Na sequência, o Alvinegro de Porangabuçu refutou qualquer tipo de violência e reconheceu o direito de protesto por parte dos torcedores, mas sempre dentro dos limites da civilidade e da ordem pública.

VEJA A NOTA COMPLETA

O Ceará Sporting Club vem a público manifestar seu repúdio ao ato de violência ocorrido no desembarque da delegação na tarde desta quinta-feira, 3 de março de 2023, a profissionais do Clube.

O clube sempre manteve um diálogo aberto e respeitoso com as torcidas organizadas e torcedores, atendendo a diversos pleitos e demandas, por entender que o Ceará é construído com a participação de todos. No entanto, não podemos admitir que uma minoria infrinja a lei e desrespeite os profissionais que vestem a camisa alvinegra.

Nos solidarizamos com o treinador Guto Ferreira, que foi vítima de agressões verbais e ameaças por parte de alguns indivíduos que não representam a verdadeira Nação Alvinegra. O treinador tem o nosso apoio e confiança para continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido.

Reconhecemos o direito de cobrança e protesto dos torcedores, mas exigimos que sejam feitos dentro dos limites da civilidade e da ordem pública. Ações de violência não serão toleradas pelo Ceará Sporting Club, que tomará as medidas cabíveis contra os responsáveis pelos ilícitos cometidos.

Atenciosamente,

A diretoria