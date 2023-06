Ceará lança manual de conduta para atletas contra manipulação, racismo, assédio e fraudes

O Ceará anunciou na tarde desta terça-feira (13) o lançamento de um manual de conduta para conscientizar seus atletas contra corrupção, manipulação de resultados, assédios, abusos, doping, racismo e outras fraudes, conforme informou o próprio clube em seu site oficial. O Manual de Conduta é intitulado “Entrando em Campo”.

“Visando prevenir e dar o devido suporte aos atletas para evitar quaisquer transtornos, apresentamos esta cartilha que deve ser lida, entendida e seguida, onde todo o staff do clube estará, como previsto, disponível para falar sobre o assunto sem tabus e buscar a solução justa e legal”, disse o presidente João Paulo Silva em mensagem no manual.

No documento, são apresentados temas como o que é a manipulação de resultados, riscos de se envolver com a manipulação de resultados, o que fazer em caso de abordagem, dicas para se manter longe de problemas dessa natureza, combate ao assédio e abusos no futebol, doping, racismo e outras fraudes.

“Queremos orientar os nossos atletas, principalmente os da base, no sentido de informá-los sobre temas que estão sendo bastante difundidos no nosso meio. Nosso departamento jurídico resolveu lançar esse material para alertar e prevenir nossos jogadores, prezando pela boa imagem institucional e preservando a integridade física, moral e psicológica de cada jogador ou membro de comissão técnica que veste a camisa do Ceará”, disse o Dr. Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará.

De acordo com o clube, por meio de matéria publicada em seu site, o Ceará oferecerá todos os recursos possíveis para tomar as medidas repressivas e de combate à discriminação e ao racismo quando confrontado em situação de vítima, e também prometeu estar atento para contrapor todas as outras formas de preconceito, violência, infrações ou fraudes.

