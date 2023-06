Ceará lança equipes feminina e masculina de Vôlei na categoria Sub-17

O Ceará lançou nesta quinta-feira (22), sua equipe feminina de vôlei de quadra. O Alvinegro conta agora com um time na categoria Sub-17 dentro da modalidade. Por ser vinculado ao Comitê Brasileiro de Clubes, o Ceará não terá custos com a categoria.



A primeira competição da equipe Sub-17 acontecerá neste final de semana. Entre os dias 24 e 25 acontece no Ginásio Vozão o Campeonato Cearense da categoria. O Alvinegro participa do torneio com as categorias masculino e feminino.

No Comitê Olímpico

O Alvinegro vinculou-se ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) no início deste mês de junho, passando a integrar a Política de Formação de Atletas em parceria com os clubes formadores, Confederações e Ligas Nacionais.



Mais modalidades

Além do vôlei de quadra, o Alvinegro terá ainda as modalidades de Vôlei de Praia e Basquete. O clube irá trabalhar dentro dessas modalidades na formação de base olímpica para os ciclos olímpicos e disputar as competições do CBC chamada de CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes) que são realizadas mensalmente em todo o país.