Ceará lança documentário 'Invictos' sobre conquistas da Copa do Nordeste

O Ceará lança nesta sexta-feira (25) o documentário "Invictos" sobre a conquista do bicampeonato da Copa do Nordeste, através dos títulos de 2015 e 2020. A obra tem direção de Israel Branco e será disponibilizada a partir das 20h na Vozão TV, canal oficial do clube no YouTube.

O material apresenta imagens inéditas e depoimentos marcantes de atletas, dirigentes e do staff do clube presentes nas duas campanhas vitoriosas. Ao todo, a produção tem cerca de uma hora de duração.

“Invictos é uma obra que traduz o espírito guerreiro que é a essência dos alvinegros. Conta a história de duas sagas heróicas acontecidas em épocas diferentes e em ambientes e situações bem antagônicas, mas com enredo e desfecho absolutamente iguais. O espírito de união e superação era exatamente o mesmo, e isso nos tornou o único bicampeão invicto do Nordeste com muito mérito", declarou.

Diretor de Cultura, Biblioteca e Documentação do Vovô, Pedro Mapurunga ressalta a relevância histórica de registrar momentos como esse para o torcedor. “É fundamental que essas conquistas fiquem eternizadas em um documentário gravado na época em que os títulos aconteceram, para que as futuras gerações tenham o real entendimento da magnitude dos feitos. É mais um legado para a nação alvinegra”, afirmou.