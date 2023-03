Ceará lamenta morte de torcedor brutalmente assassinado antes de jogo; veja comunicado

A caminho da Arena Castelão no último sábado, (18), para o primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual, Ítalo Silva de Lima, torcedor alvinegro, foi brutalmente assassinado no bairro Serrinha. O caso teve grande repercussão e sensibilizou inúmeras pessoas. O Ceará se pronunciou sobre o ocorrido e escreveu uma nota de pesar lamentando o falecimento do alvinegro.

Veja nota oficial:

Com consternação, o Ceará Sporting Club se solidariza aos familiares e amigos pela morte do torcedor alvinegro Ítalo Silva de Lima, de 29 anos, brutalmente assassinado ontem (18), quando se deslocava à Arena Castelão para assistir à partida entre Ceará x Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense.

Para não passarmos mais por momento como esse, que o Ceará trabalha incessantemente no combate a todo e qualquer tipo de violência no futebol com ações preventivas e apoiando os órgãos de segurança pública.

Perdemos um torcedor que saiu de casa para nos apoiar. E isso é inaceitável. Enlutada, a família ficou sem um ente querido e os amigos permanecerão apenas com as boas lembranças de Ítalo.

O Ceará lembra que situações como essa reforçam a importância de mais medidas educativas, na tentativa de mitigar possíveis tragédias como a de ontem, reforçando que o esporte deve conservar a confraternização e ambientes de paz. O Mais Querido presta nesse momento as mais sinceras condolências à família de Ítalo Lima e amigos.

SUSPEITOS PRESOS

Ainda no sábado, (18), dois supeitos foram presos, um no Maracanaú e outro no Bom Jardim. John Patrick Vieira da Silva, 32 e Jarlon Santos de Queiroz Junior, 28, que inclusive já possui antecedentes por crime contra a administração pública, foi encontrado portando um revólver e seis munições calibre 38.