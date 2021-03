Ceará: Klaus ganha recesso de uma semana após triunfo sobre o Vitória/BA

Após o triunfo do Ceará sobre o Vitória/BA por 3 a 1, na tarde do sábado (6), o zagueiro Klaus, que disputou os 90 minutos da partida, ganhou uma semana de recesso. O camisa 44 do Vovô retorna aos treinamentos apenas no dia 15 de março.

Klaus é mais um atleta que recebe folga após a longa temporada de 2021. Ainda durante à Série A do Campeonato Brasileiro, Luiz Otávio, Fabinho, Fernando Sobral, Bruno Pacheco e Tiago Pagnussat receberam férias. Os cinco atletas já retornaram à Porangabuçu e treinam com o elenco visando o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. O volante Charles e o meio-campista Vina retornam na terça-feira (9).

Ao todo, na temporada 2020, Klaus disputou 26 partidas. O zagueiro participou dos dois primeiros jogos do Alvinegro de Porangabuçu na temporada 2021, contra ABC/RN e Vitória/BA.