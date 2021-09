Ceará irá acionar Cerro Porteño à FIFA pelo não pagamento da compra do atacante Mateus Gonçalves

O Ceará irá acionar o Cerro Porteño, do Paraguai, à FIFA pelo não pagamento de uma parcela da compra do atacante Mateus Gonçalves. O clube paraguaio pagou apenas US$ 100 mil dos US$ 320 mil que deve ao Alvinegro de Porangabuçu. A informação é do repórter André Gallindo, do ge.

O atacante deixou o Ceará em janeiro de 2021. A equipe paraguaia comprou 40% dos direitos econômicos do atleta. O pagamento, por sua vez, seria realizado em três parcelas (janeiro, julho e setembro). Entretanto, o Cerro Porteño não realizou a quitação do mês de julho.

Parcelas de pagamento do Cerro Porteño

31 de Janeiro: US$ 100 mil

31 de Julho: US$ 300 mil

30 de setembro: US$ 120 mil

Vínculo de Mateus Gonçalves

O atacante Mateus Gonçalves acertou vínculo de três temporadas com o Cerro Porteño. Desde janeiro no clube paraguaio, o ex-Ceará disputou 28 partidas, não marcou gols e concedeu apenas uma assistência.